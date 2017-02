Chelsea, Diego Costa via a fine stagione: andrà in Cina

Potrebbe essere stato solamente rinviato di qualche mese il trasferimento in Cina di Diego Costa , che già a gennaio è stato a un passo dall'addio al Chelsea . Secondo quanto riferito dalla radio spagnola Cadena Ser, l'attaccante ha già un accordo con un club cinese (di cui ancora non si conosce il nome) e la prossima stagione giocherà certamente nella Super League . Per il centravanti spagnolo è pronto un ingaggio da 30 milioni di euro all'anno.

Dal Chelsea, per il momento, non filtra alcun commento, mentre in Spagna non hanno dubbi che il futuro di Diego Costa - in scadenza di contratto col Chelsea nel 2019 - sarà in Cina. I Blues a gennaio hanno respinto l'offensiva del Tianjin Quanjian di Cannavaro, ma in estate - al termine di una Premier che il club di Abramovich è sempre più vicino a vincere - molti scenari potrebbero cambiare.



I 30 milioni di euro all'anno offerti allo spagnolo non lasciano spazio a possibili rilanci del Chelsea, che però ha già individuato il suo possibile sostituto. Si tratta di Alvaro Morata, insoddisfatto al Real Madrid e molto gradito ad Antonio Conte, che gli affiderebbe volentieri le chiavi del suo attacco per la stagione 2017/2018.