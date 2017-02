CHELSEA: CONTE VUOLE LUKAKU

Antonio Conte vuole fortissimamente Romelu Lukaku. L'attaccante dell'Everton, attuale capocannoniere di Premier League, è in cima alla lista dei desideri del tecnico del Chelsea per la prossima stagione: stando alla stampa britannica, Conte ha espressamente richiesto il suo acquisto alla dirigenza dei londinesi. Il nazionale belga è visto da Conte come il sostituto ideale di Diego Costa, che potrebbe lasciare Stamford Bridge a fine anno, destinazione Cina. La strada, però, è complicata. La clausola di Lukaku, che ha da poco firmato il rinnovo con i 'Toffees', è di 80 milioni di sterline, circa 95 milioni di euro. Per il belga sarebbe un ritorno a Londra: proprio il Chelsea lo cedette all'Everton nel 2013.