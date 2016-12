Chelsea, Conte vuole Chiellini e James Rodriguez: pronti 100 milioni

A pochi giorni dalla fine del mercato, il Chelsea è pronto a scatenarsi sul mercato per mettere a disposizione di Conte nuovi rinforzi per dare l'assalto alla Premier. Secondo quanto riferito dal Sunday Express, il club di Abramovich ha messo sul piatto quasi 70 milioni di euro per acquistare James Rodriguez dal Real Madrid, mentre sarebbe pronta una doppia offerta alla Juve: 30 milioni per Chiellini e circa 28 per Mandzukic.

Dopo il mancato arrivo di Lukaku, il Chelsea deve tornare sul mercato per prendere un centravanti in alternativa a Diego Costa. Secondo il Daily Mirror, il nome nuovo è quello di Mandzukic, chiuso alla Juve dall'arrivo di Higuain e quindi pronto a cambiare aria. I Blues sasrebbero pronti a offrire circa 28 milioni di euro, mentre 30 milioni sarebbero destinati per Chiellini, pedina chiesta da Conte per la difesa.



Ma non è finita qui, perché i londinesi hanno nel mirino anche James Rodriguez del Real Madrid. Il colombiano, per cui sarebbero già stati offerti 70 milioni di euro, è l'uomo a cui l'ex c.t. azzurro vorrebbe affidare le chiavi della trequarti.