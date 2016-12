Chelsea, Conte vuole Candreva e Parolo

Mentre Inter e Napoli duellano a distanza per Candreva, dall'Inghilterra arrivano voci sempre più insistenti di un interessamento del Chelsea per l'esterno della Lazio. In realtà Conte avrebbe chiesto ad Abramovich due giocatori biancocelesti. Oltre a Candreva, infatti, il tecnico dei Blus vorrebbe in rosa anche Parolo dopo la bella esperienza agli Europei. Per il pacchetto completo, il Chelsea sarebbe pronto a offrire a Lotito 40-45 milioni.