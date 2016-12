Chelsea, Conte vuole 5 colpi: 80 milioni per Morata

Antonio Conte ha le idee chiare: per riportare il Chelsea ai vertici della Premier servono altri 5 giocatori. E' in sintesi quanto l'ex ct ha detto, secondo il Mirror, a Roman Abramovich, Marina Granovskaia e al dt Michael Emenalo. I Blues hanno già speso 78 milioni di euro per Batshuayi e Kanté, ma Conte vuole anche Bonucci, Manolas, Koulibaly, Nainggolan e Morata (l'alternativa è Lukaku). E per l'attaccante spagnolo sono pronti 80 milioni di euro.