Chelsea, Conte per il dopo-Mourinho

Chelsea-Porto è un dentro-fuori per Josè Mourinho. Con la vittoria dei portoghesi (e il successo della Dinamo Kiev), lo Special One direbbe addio alla Champions League e, con ogni probabilità, alla panchina dei Blues che in Premier sono staccati di 17 punti dal Leicester capolista. Abramovich avrebbe già scelto il successore, secondo l'Independent è Antonio Conte, in scadenza di contratto con l'Italia a fine Europeo.