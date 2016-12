Chelsea, Conte fa spesa in Serie A: Higuain, Handanovic, Nainggolan

Antonio Conte la lista della spesa per Roman Abramovich l'ha già preparata da tempo. Il Chelsea si prepara a essere protagonista sul mercato in estate e tra i tanti ingredienti per la sua ricetta, l'attuale ct dell'Italia ne ha segnati parecchi guardando alla Serie A. Il primo obiettivo è il Pipita Higuain per il quale sono pronti circa 60 milioni di euro. Il suo arrivo è legato all'addio di Diego Costa. Per la porta, invece, Handanovic .

Per il ritorno su una panchina di club Conte punta in alto, spinto dalla voglia di riportare al top un club come il Chelsea dopo un anno nerissimo. Il nome sottolineato con tre righe rosse è quello di Higuain. L'attaccante del Napoli ha una clausola rescissoria di 94 milioni di euro, ma i Blues sono pronti a offrirne fino a 60 magari inserendo qualche contropartita tecnica gradita. La trattativa è difficile, molto dipenderà dalla volontà del giocatore stesso che potrebbe tornare a giocare la Champions con la maglia del Napoli mentre col trasferimento a Londra sarebbe costretto a stare fuori dal giro almeno un'altra stagione. Tutto però dipende dal futuro di Diego Costa, attaccante che non rientra nei piani di Conte e dovrebbe partire in direzione Cina o Atletico Madrid.



La spesa al supermercato italiano però potrebbe non finire qui. Courtois ha espresso il desiderio di lasciare il Chelsea dopo i contrasti con lo staff tecnico e Conte per sostituirlo avrebbe chiesto ad Abramovich di trattare Samir Handanovic con l'Inter. Una proposta da 10-15 milioni che i nerazzurri, alle prese col Fair Play Finanziario, ascolterebbero con piacere. Infine per il centrocampo resta caldissima la pista Nainggolan.