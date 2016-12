26 agosto 2016 23:32 Chelsea-Brozovic: summit tra inglesi e entourage del croato Il croato verso lʼaddio allʼInter, ma Conte non ha ancora dato lʼok

Marcelo Brozovic ha le valigie in mano e l'addio all'Inter è sempre più vicino. L'arrivo in nerazzurro di Joao Mario chiude le porte al talento croato che da tempo è nel mirino del Chelsea di Conte che però non ha ancora dato l'ok all'affondo decisivo. Con altri club di Premier League interessati al giocatore, la separazione è praticamente certa e per cedere Brozovic la società nerazzurra chiede almeno 30 milioni di euro.

La priorità ce l'ha il Chelsea di Abramovich che nelle ultime ore, come riporta Gazzamercato, ha intensificato i contatti e i colloqui con gli intermediari del giocatore. L'accordo con Brozovic è in dirittura d'arrivo e gli ultimi ostacoli sono il benestare di Conte all'operazione, lui che ha dato priorità all'acquisto di un difensore centrale di livello, e i 30 milioni richiesti dall'Inter per lasciare partire il giocatore. L'ufficialità di Joao Mario in nerazzurro però potrebbe accelerare entrambe le cose e abbassare i costi.