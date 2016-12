Chelsea, Abramovich in soccorso di Conte: a gennaio super-budget per rinforzare la difesa

Qualcosa non va. Specialmente in difesa, tradizionalmente proprio il punto di forza delle squadre di Antonio Conte. E invece questo Chelsea fatica e subisce molto: 9 gol presi in sei partite di Premier, cinque nelle ultime due contro Liverpool (vittoria per 2-1 dei Reds a Stamford Bridge) e Arsenal (successo per 3-0 dei Gunners all'Emirates). Per tutta l'estate, l'ex ct azzurro ha cercato di portare a Londra centrali di livello, a partire dagli juventini Bonucci e Chiellini per arrivare al centrale del Napoli Koulibaly e a quello del Milan Romagnoli.



Tentativi non andati a buon fine, tant'è che Conte si è dovuto poi "accontentare" di riportare in Inghilterra David Luiz, liquidato dal Psg. Ora, dopo le prime fibrillazioni con Roman Abramovich, il magnate russo sembra essere pronto a venire in soccorso del suo tecnico: secondo quanto riferito oggi dal Daily Mail, a gennaio Conte si troverà infatti a disposizione un budget consistente per rinforzare la sua difesa, per poter accorciare la distanza che oggi pare evidente con le altre big della Premier. E gli obiettivi restano gli stessi.