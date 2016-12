Cessioni e la clausola pagata in due anni: come la Juve può arrivare a Higuain

C'è una data per capire cosa c'è fra Juve , Napoli e Higuain . E la data è lunedì prossimo, giorno dell'assemblea di Lega: sarà il momento, diciamo il primo, di un faccia a faccia fra i dirigenti delle due società, per parlarsi e confrontarsi. In aggiunta, e l'aggiunta in tal caso è decisiva, dell'arrivo di Aurelio De Laurentiis nel ritiro di Dimaro, con la volontà (annunciata) di riprendere il filo del discorso su Higuain che il presidente, fin qui, ha evitato. La cifra è nota: 94,7 milioni di euro . E l'interesse, covato nel tempo, è venuto alla luce negli ultimi giorni. La Juve vuole Gonzalo Higuain e nonostante la smentita di De Laurentiis e il chiaro malcontento del Napoli a trattare la vicenda, sembra proprio che la Juventus faccia sul serio. Sul piatto ci sono vari aspetti da analizzare. Innanzitutto quello della clausola di rescissione del Pipita, fissata appunto a 94,7 milioni di euro. Sulla data di validità della clausola, però, le versioni sono contrastanti. Di sicuro la data limite era il 30 giugno 2016. Ma secondo le ultime indiscrezioni un accordo tra De Laurentiis e Higuain avrebbe prorogato il tutto fino al 31 luglio: per questo la Juve ha la possibilità di strappare l'argentino al Napoli. Se appunto la clausola è ancora in vigore, vale anche la modalità di pagamento: due rate annuali da 47,35 milioni .

I COSTI E I GIOCATORISecondo un'indiscrezione di calciomercato.com di mercoledì, la Exor, società di investimento che detiene il 63,77% della Juventus avrebbe dato l'ok ai bianconeri per dare l’assalto a Gonzalo Higuain. Un'operazione, che a primo impatto, sembra mostruosa per le casse dei bianconeri, considerando anche l'ingaggio da 7,5 milioni netti a stagione che verrebbe offerto al Pipita (un quadriennale, per un totale da 60 milioni).

La Juve in questo mercato ha già sborsato 32 milioni per acquistare Pjanic dalla Roma e 2-3 milioni per il prestito di Benatia, oltre ad aver preso Dani Alves a parametro zero. Di contro i bianconeri hanno incassato i 30 milioni della recompra di Morata e circa 2,5 dal Cagliari per la cessione di Padoin. Ora, in ballo, l'acquisto praticamente chiuso di Pjaca, per una cifra che si aggira attorno ai 22-23 milioni di euro. Un'esborso che potrebbe essere coperto dalla cessione di Zaza (al Wolfsburg, magari, per 25 milioni di euro). Restano, quindi, i 47 milioni da versare al Napoli per la prima rata della clausola di Higuain.



Marotta ha tante "armi" da giocare. Quella di Pereyra, ad esempio, che piace proprio al Napoli, ed è valutato 18 milioni di euro. Poi c'è una batteria di giocatori sacrificabili (tra i quali non compare Rugani) e che comprende Lemina, Asamoah e, magari, Sturaro o Mandragora. Nomi che potrebbero incredibilmente permettere alla Juventus di chiudere in pari un mercato che le permetterebbe di aver accolto Pjanic, Benatia, Pjaca, Dani Alves e Higuain.