Cerci vicino alla Lazio: accordo con l'Atletico

Stretta finale per il passaggio di Alessio Cerci alla Lazio. I dirigenti biancocelesti avrebbero trovato l'intesa con l'Atletico Madrid per tesserare l'ex Torino e Milan, consegnando a Simone Inzaghi una preziosa pedina per rendere la rosa più competitiva. Nel dettaglio, l'accordo sarebbe per un anno di prestito con il riscatto già fissato a 8 milioni di euro. Spinto anche dall'ex compagno Immobile, dunque, Cerci a breve dovrebbe colmare il vuoto lasciato da Candreva.