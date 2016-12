Cavani: "Un giorno vorrei giocare assieme a Griezmann"

"Mi piacerebbe giocare un giorno con Antoine". Basta questo per ipotizzare un cambio di maglia dell'uruguagio? Probabilmente no, ma dopo che lo stesso Cavani aveva rivelato pochi giorni fa di essere stato a un passo dal trasferimento proprio all'Atletico, è lecito per lo meno pensarlo. Poi però l'ex attaccante del Napoli, giusto per rimanere nel politically correct, ha prontamente aggiunto di pensare solo al Psg in questo momento: "Sono sicuro di una cosa: io difendero' quella maglia fino all'ultimo giorno in cui la indosserò". Insomma, nulla di realmente nuovo sotto il sole.