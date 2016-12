Cavani, spunta il Milan: "Con il cambio di proprietà..." 

00:41 - Edinson Cavani al Milan, potrebbe essere questo il grande colpo di mercato della possibile nuova proprietà orientale. A riverlarlo è stato l'agente del Matador, Claudio Anellucci, con una frase che ha lasciato aperto lo scenario: "Attenzione all'evolversi della vicenda riguardante la proprietà del Milan...". Il procuratore, intervistato da Radio Olympia, ha poi frenato: "Escludo che possa tornare in Italia, i mercati di riferimento sono Spagna e Inghilterra".

Una frase, con tanto di punti di sospensione, che ha aperto un possibile scenario di mercato futuro. Al momento, però, è tutto fermo anche perché non c'è ancora stata la vendita del club da parte di Silvio Berlusconi a Mr. Bee o Zong Qinghou. Ci sono delle trattative in corso, ma nulla è stato definito. Verosimilmente la nuova proprietà potrebbe presentarsi con un grande colpo e così Cavani si è candidato.

Sarà sicuramente un'asta a cui parteciperà anche il Manchester United che sta cercando i sostituti di Falcao e Van Persie. Sicuramente l'ex Napoli lascerà il Psg dove non si è ambientato e ha sofferto la vicinanza di Ibrahimovic. Dopo il litigio di domenica con Blanc, l'allenatore ha deciso di non convocarlo per la sfida di mercoledì con il Saint-Etienne, semifinale di Coppa di Francia: "Non fa parte del gruppo". Altro segnale di rottura che si consumerà in estate.