Cavani, messaggio d'addio: "Al Psg non gioco da punta centrale"

17:38 - Edinson Cavani allontana il Psg e chiama la Juve. "A Parigi non ho potuto giocare con continuità come attaccante centrale, da quando sono arrivato mi hanno spostato sull'esterno", ha spiegato il Matador in un'intervista a GQ. " Tutto questo può farmi lasciare il Paris Saint-Germain? Voglio giocare prima punta, non so cosa succederà la prossima stagione", ha aggiunto, aprendo nuovi scenari di mercato sul suo conto. Marotta avvisato.

Chiuso da Ibrahimovic nel ruolo di prima punta, Cavani alza la voce e lancia un messaggio forte e chiaro al Psg: "I tifosi non considerano che questo cambiamento ha influito sul mio rendimento. Posso fare decisamente meglio in posizione centrale, da vero numero 9 posso segnare più gol ed è il ruolo che preferisco".



Musica per le orecchie della Juventus, che ha già avviato i contatti con l'entourage dell'attaccante e ottenuto la disponibilità di massima per un trasferimento a Torino. Tutto, dunque, sembra spingere Cavani verso la Juve. Resta solo da convincere il Psg. E non sarà cosa facile. Il presidente Al-Khelaifi ha infatti dichiarato che il Matador non partirà nemmeno in caso di un'offerta da 50 milioni. Solo un bluff? Forse. Nel frattempo l'uruguaiano sembra aver già pronte le valigie.