Cavani, il papà: "Al Psg soffre, mi piacerebbe vederlo alla Juve"

19:13 - Papà Cavani chiama la Juve. In un'intervista all'emittente televisiva israeliana 'Sport5', Luis Cavani ha parlato della difficile situazione che sta vivendo il Matador al Psg e del suo futuro, menzionando anche la squadra bianconera: "Zlatan non è disposto a giocare sulle fasce quindi fanno giocare lì Edinson. Lui, però, sta soffrendo al Psg. Mi piacerebbe vederlo giocare per il Real Madrid, il Manchester United o la Juve".

Il messaggio del padre di Cavani, lanciato dopo la sfida di Champions League contro il Chelsea, decisa proprio da un gol di suo figlio, è chiaro e forte e rivolto da una parte al Psg, dall'altra alle pretendenti del Matador. Tra queste c'è la Juve, che, nonostante le smentite, sta già lavorando per portare in bianconero l'attaccante uruguaiano a giugno. Il grosso problema riguarda l'ingaggio, visto che l'ingaggio netto di Cavani fino al 2018 è di otto milioni. Ma l'ex Napoli soffre troppo la rivalità con Ibrahimovic: "Lui è felice perché è in una delle migliori squadre d'Europa, ma oggi sta giocando in una posizione in cui non può dare il meglio delle sue potenzialità - ha proseguito Cavani senior - Edi sarebbe molto più efficace se giocasse come 'nove'. Se il Psg gli desse l'opportunità di giocare nella sua posizione, gli direi di restare a Parigi ma...".