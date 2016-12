Causa per Gabigol: il Barça vuole 3,2 mln dal Santos

L'estate del calciomercato sembra non finire mai. Gli affari sono fatti, ma i retroscena del "dopo" e le polemiche su mancati affari riempiono ogni giorno le cronache. Una riguarda il Barcellona, Gabigol, il Santos e dunque -ma solo come club informato dei fatti- l'Inter. Dunque: il Barcellona reclama dal Santos la restituzione di 3,2 milioni di euro, a suo tempo versati (nel 2013) come diritto di prelazione per Gabigol. Che il Santos ha ceduto all'Inter infischiandosene -dicono al Barça- dei patti stipulati tre anni prima. Ovvio che il Santos dica che dopo tre anni certe cose vanno in scadenza.



Non tocca a noi dire chi abbia ragione o torto. Sono questioni legali e, appunto, il club catalano minaccia di citare il Santos in Tribunale se non avrà soddisfazione sul tema Gabigol. Per quel che riguarda l'Inter e il talento brasiliano, nulla cambia. Gabigol è un giocatore dell'Inter, ora è col Brasile, poi farà una breve vacanza, per indossare la sua prima maglia nerazzurra il 25 settembre: Inter-Bologna.