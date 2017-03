CATANIA: PETRONE SI É DIMESSO

L'amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco lo ha confermato a Itasportpress: l'allenatore del Catania Mario Petrone si è dimesso dalla guida della squadra dopo solo tre giornate. La decisione arriva dopo la sconfitta casalinga contro il Melfi. Petrone lascia il club al decimo posto in classifica in Lega Pro girone C. Nella prossima partita contro il Lecce, la squadra sarà affidata a Giovanni Pulvirenti, allenatore della Berretti rossazzurra.