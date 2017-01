Casting Inter: Ausilio a caccia di un terzino

C'è un nuovo casting in casa Inter . Il ds Piero Ausilio sta cercando un terzino e sta valutando diversi profili: da Ricardo Rodriguez a Vrsaljko passando per Barreca del Torino. Il mercato dell'Inter in entrata è attualmente chiuso, ma le possibili partenze di Santon e Miangue potrebbero far cambiare i piani. Altrimenti discorso rimandato a giugno: Pioli ha bisogno di un rinforzo sulla fascia.

Ricardo Rodriguez sembra essere il preferito, ma trattare con il Wolfsburg non è cosa semplice. I nerazzurri lo sanno bene vista la fatica che hanno fatto per strappare Perisic proprio ai tedeschi. Il club della Volkswagen è economicamente solido e non è solito fare sconti: la richiesta per lo svizzero è di 22 milioni di euro e c'è pochissimo margine di trattativa. Impossibile strappare il difensore in prestito, l'operazione è possibile solo a titolo definitivo. Ausilio ha già iniziato a lavorare ai fianchi per avere il sì a giugno.



Le alternative non mancano. Si seguono con attenzione anche le prestazioni di Barreca del Torino: il talento dell'Under 21 è cresciuto molto con Mihajlovic e sarebbe un colpo stile Gagliardini. Per La Gazzetta dello Sport rientra in corsa anche Sami Vrsaljko. L'ex Genoa e Sassuolo è fermo a 11 presenze con l'Atletico Madrid e potrebbbe rappresentare un'occasione. Si parla già di un primo sondaggio col procuratore Giuseppe Riso, lo stesso di Gagliardini.