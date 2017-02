Countdown iniziato per Antonio Cassano, che entro le 19 di martedì dovrà decidere se accettare l'offerta dell'Entella o appendere le scarpe al chiodo a soli 34 anni. Il talento di Bari vecchia sta prendendo seriamente in considerazione la possibilità di accogliere la proposta del presidente Antonio Gozzi e tornare a giocare in Serie B. Sul piatto c'è un contratto di due anni e mezzo, con la possibilità di restare nel club anche dopo il ritiro.