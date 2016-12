Cassano, il Bari ora ci spera: una settimana per decidere 

15:35 - Una settimana per pensarci. Per dire sì o no a una proposta sicuramente difficile da rifiutare ma al contempo tutt'altro che facile. Il Bari di Paparesta vuole Cassano, la proposta per un contratto di un anno mezzo è già stata formulata e recapitata e l'ex attaccante del Parma sta cedendo o per lo meno sta valutando attentamente la situazione: tornare a casa, una scelta di vita da prendere - eventualmente- col pieno assenso dei familiari.

Tante voci, tante presunte offerte. E, in fondo, ancora tanto tempo per decidere cosa fare. Tutto possiible sino a fine mese. Eppure la decisione potrebbe effettivamente arrivare molto prima, già entro l'inizio della prossima settimana: tornare a Bari, con la possibilità di riportare in A il club della sua città, quello in cui è nato e cresciuto calcisticamente, è un'ipotesi che sta facendo breccia nella mente di Antonio Cassano. Una scelta di vita che sta valutando con la moglie e che porterà a un dentro o fuori nell'arco di pochi giorni. Ma Bari, adesso, ci spera. Anzi, ci crede.

PAPARESTA: "RISPETTEREMO LA DECISIONE DI CASSANO"

"Il giocatore non è più il ragazzo che abbiamo conosciuto qui quindici anni fa. Dovrà fare una scelta di vita, sta facendo le sue valutazioni": così il presidente del Bari Gianluca Paparesta ha parlato della trattativa in corso. "Rispetteremo tutte le sue scelte - ha aggiunto Paparesta - sia che decida di venire da noi sia che valuti di andare altrove. Aver avuto l'opportunità di portarlo a Bari è una grande gratificazione. Lasciamo l'uomo Antonio Cassano e la sua famiglia decidere serenamente: non è una città qualsiasi perchè determinerebbe per sé e i suoi cari una tensione e una diversa libertà di movimento rispetto ad altri luoghi. Cassano ha ancora tanti giorni per decidere. La società ha fatto quello che poteva fare, la nostra volontà è forte e ferma".