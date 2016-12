Caso Soriano: è scontro tra Napoli e Lega

Non c'è ancora una verità assoluta sul mancato trasferimento di Soriano. La ricostruzione esatta dell'affare saltato si arricchisce di nuovi particolari. Il Napoli farebbe ricadere parte della responsabilità sull'eccessiva indecisione del giocatore che avrebbe dato l'ok al passaggio in maglia azzurra soltanto alle 22.15. Con soltanto 45 minuti a disposizione non ci sarebbe stato il tempo di chiudere il contratto e depositarlo in Lega.

Il club di De Laurentiis proprio per questo motivo avrebbe chiesto alla Lega Calcio una breve proroga di circa un'ora, facendo leva sul fatto che sia Soriano che Zuniga erano in ritiro con le rispettive nazionali, il centrocampista a Coverciano e il terzino in Colombia, ma non avrebbero ricevuto l'ok. All'ufficio tesseramento della Lega però fanno sapere che "non è stata richiesta nessuna proroga, proroga peraltro non prevista dai regolamenti e che non lasciano spazio a discrezionalità sulla tempistica di chiusura del calciomercato".

Non c'è certezza nemmeno sul nodo legato ai diritti d'immagine. Secondo il Napoli non sarebbe stato questo il motivo del clamoroso ritardo, secondo altri invece i continui invii di documenti con le minuziose verifiche di tutte le parti in causa avrebbe provocato lungaggini interminabili. Ai tifosi del Napoli però non interessa stabilire l'esatta ricostruzione dei fatti tanto che a Castelvolturno è già montata la rabbia: questi gli striscioni contro il presidente De Laurentiis e il ds Giuntoli.

La Sampdoria conferma che sOriano non è mai stato un tesserato del Napoli, ma per bocca dell'avv. Romei, conferma che il centrocampista ha dato l'ok definitivo alle 22. Un'ora per redigere un contratto e inviarlo per tempo tramite pec, con il Napoli evidentemente però non è stata sufficiente. Meglio non perdere tempo da qui a gennaio alla riapertura della prossima finestra di mercato.