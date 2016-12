Caso Salah, la Fiorentina al Chelsea: "Non cedetelo all'Inter"

Fiorentina e Chelsea continuano a discutere per cercare di trovare una soluzione al rebus Salah che, come previsto, non si è presentato nel ritiro viola. Per non adire alle vie legali, i toscani pretendono però che nella prossima stagione l'egiziano non giochi in un'altra squadra italiana. O meglio, pretendono che non vesta il nerazzurro, visto che nel caso a spuntarla fosse la Roma - sempre molto vigile sull'attaccante dei blues - la posizione appare certamente molto più morbida. Non un vero e proprio tifo per i giallorossi - ci mancherebbe - ma di sicuro una chiusura totale verso l'Inter. La querelle continua furente, testimonianza ne sono le parole del dirigente viola Vincenzo Guerini a Italia 7: "Non mi è piaciuta la battuta che ha fatto Mancini su Salah ("Non l'ho chiamato perché mi era finito il credito sul telefono", ndr). Non mi sarei mai aspettato una cosa del genere da un uomo della sua esperienza, la sua è stata un'uscita sgradevole e offensiva nei confronti della Fiorentina. Nessuno di noi pensa che Salah possa arrivare in ritiro, mi chiedo solo cosa gli sia successo. L'ultima volta che l'ho visto era felice e scherzava con tutti, poi deve essere successo qualcosa. Probabilmente ha ricevuto altre offerte scandalose, anche noi gliene abbiamo fatta una altissima e non potevamo fare di più".



Parole a cui l'Inter questa volta non ha replicato: ma è certo che i nerazzurri restano quanto mai attenti allo sviluppo della situazione. C'è Jovetic in pole - questo è vero - ma Salah non è un obiettivo abbandonato. Tutt'altro.