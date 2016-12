Caso Salah, l'Inter replica al consigliere della Fiorentina Panerai: "Nessuno si permetta di offenderci"

Nel dettaglio, dunque, l'Inter respinge al mittente le accuse di Paolo Panerai, annunciando di volersi difendere in ogni sede per tutelare la propria immagine e onorabilità. Una secca presa di posizione che rischia di finire in tribunale e da cui si attendono ulteriori sviluppi e stoccate.



Ma ecco il comunicato integrale dell'Inter dopo l'affondo del dirigente della Viola, secondo cui l'Inter dovrebbe essere retrocessa a causa della poca trasparenza sulla provenienza dei suoi finanziamenti economici.



IL COMUNICATO DELL'INTER

F.C. Internazionale comunica di aver letto esterrefatta le dichiarazioni del vice presidente della Fiorentina riportate sul proprio profilo Twitter personale. Nessuno si deve permettere di parlare a sproposito della nostra società mettendone in discussione solidità e trasparenza. Nessuno si deve permettere di offendere il club, e di conseguenza i propri tifosi, con dichiarazioni che sono totalmente prive di ogni fondamento. F.C. Internazionale è allibita dalla richiesta di un'iniziativa esemplare di carattere sportivo proprio nei confronti del club, che ha appena sottoscritto in pieno accordo con l'Uefa, insieme a molte altre società, un accordo di pubblico dominio legato al rispetto delle regole del Financial Fair Play. Poiché la Fiorentina sta chiaramente cercando di coinvolgere l'Inter in una vicenda che non la riguarda, per coprire un problema fra lei e il giocatore Salah, F.C. Internazionale agirà in ogni sede a tutela della propria immagine e onorabilità.