Caso Lichtsteiner: può restare alla Juve

Stephan Lichtsteiner all'Inter? Una voce che al momento non trova conferme dai diretti interessati. L'esterno svizzero è chiuso alla Juve da Dani Alves e il possibile arrivo di Cuadrado lo declasserebbe ancora di più: una situazione non comodissima, ma la sua partenza in questi ultimi due giorni di mercato non è prevista dai bianconeri, almeno questo è quello che trapela da ambienti vicini all'entourage del giocatore.

Lo svizzero, che piace a Borussia Dortmund e Schalke 04, è in scadenza di contratto e potrebbe restare un anno in bianconero per poi liberarsi a parametro zero a 33 anni.



Non è mistero, però, che Lichtsteiner sarebbe un rinforzo gradito a Frank De Boer. Da corso Vittorio Emanuele attendono novità. Restano in piedi le due alternative: Caceres, che può giocare anche come centrale, e Criscito. Senza dimenticare Darmian, che allo United non trova più posto.