Carpi, esonerato Sannino: ritorna Castori

Il regno di Sannino al Carpi è durato cinque giornate. La società emiliana, dopo lo 0-0 col Verona, ha deciso di esonerare il tecnico campano riaffidando la squadra a quel Fabrizio Castori protagonista della storica promozione e allontanato dopo i primi sei turni di campionato tra le proteste dei tifosi. L'arrivo di Sannino non ha dato la svolta sperata con una vittoria all'esordio, poi tre sconfitte e un pareggio. Se ve va anche il ds Sogliano.

IL COMUNICATO Il Carpi F.C. 1909 comunica di aver sollevato Giuseppe Sannino dall'incarico di allenatore della prima squadra e Giovanni Cusatis dal ruolo di collaboratore tecnico. Ad entrambi, vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto. Contestualmente, si comunica che la guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata a Fabrizio Castori, che questo pomeriggio dirigerà l'allenamento delle ore 15.

SE NE VA ANCHE IL DS SOGLIANOLascia il club anche Sean Sogliano, arrivato la scorsa estate a sostituire il ds della storica promozione in A, Federico Giuntoli, passato al Napoli. La società emiliana, si legge sul suo sito Web, "comunica la risoluzione consensuale del rapporto con il direttore sportivo Sean Sogliano, a cui va un ringraziamento per il lavoro svolto in biancorosso".