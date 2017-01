Il ds del Sassuolo Carnevali ha spiegato la posizione del Sassuolo sull'affare Defrel: "Noi non vogliamo cedere i nostri gioielli a gennaio. L'offerta della Roma? Aspettiamo di vederla, per ora non è arrivata. L'interesse dei giallorossi per un nostro giocatore ci lusinga. Piccola porta aperta? Vediamo, si potranno fare delle valutazioni, ad esempio la Roma ha tanti giovani interessanti".