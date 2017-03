CARNEVALI: "DEFREL? DECIDIAMO IN ESTATE"

Giovanni Carnevali ha anche fatto il punto sul futuro di Defrel e Pellegrini richiestissimi a gennaio. "No a 30 milioni a gennaio per Defrel? Abbiamo rifiutato un'offerta importante, non di 30 milioni - ha detto l'ad del Sassuolo - . A quella cifra avremmo magari fatto un pensierino diverso ma la volontà nostra è di non cedere i giocatori a gennaio. Pellegrini e la Roma? Ce l'hanno già chiesto a gennaio, valeva lo stesso discorso fatto per Defrel. A giugno se ne riparlerà, loro hanno un diritto di recompra ed è da vedere se saranno disposti ad esercitarlo. A noi farebbe piacere se restasse un'altra stagione".