Carlos Tevez verso la Cina: "Trattativa avanzata"

Carlos Tevez è nuovamente pronto a fare le valigie e lasciare "casa". L'attaccante ex Juventus è vicino allo Shanghai Shenhua che lo ha corteggiato a lungo offrendogli un ingaggio monstre da 40 milioni di euro a stagione. Una cifra folle impossibile da rinunciare per l'Apache. La nuova avventura in Cina sembra a un passo tanto che il presidente del club cinese ha annunciato: "Trattativa avanzata, speriamo di chiudere il prima possibile".

Wu Xiaohui a Shenhua News ha spiegato: "Abbiamo compiuto un grande sforzo e possiamo dire che c'è stata una decisa accelerazione nella trattativa. Anche se, per una serie di ragioni, non siamo ancora riusciti a chiudere. Il Boca Juniors ha qualche problema da risolvere: a tempo debito vi racconterò ogni dettaglio. Noi continueremo a dedicarci al massimo a questa trattativa. Proveremo a regalare ai nostri tifosi una piacevolissima sorpresa il prima possibile".



Tevez, tornato in Argentina nell'estate 2015, è riuscito a rivincere il campionato argentino e alziato al cielo anche la Coppa nazionale. Non gli è riuscita, invece, l'imprese di tornare sul trono della Libertadores. In attesa di passare in Cina, l'Apache continua a segnare con la maglia del Boca: nella notte infatti ha liquidato il Racing con la rete del 4-2 finale.