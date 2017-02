CAPELLO: "NEL 2013 VICINO AL PSG"

Fabio Capello nel 2013 è stato vicino a sedersi sulla panchina del Paris Saint Germain. E' stato lui stesso a rivelarlo in un'intervista rilasciata a Canal Plus. "Quando Leonardo è stato squalificato mi ha chiamato lui stesso. Ero d'accordo su tutto con il club - ha ammesso - . Ma alla fine io ero il ct della Russia. Mi sembrava un tradimento. Forse alla fine dei conti mi sono sbagliato per come sono stato trattato. Ho perso una grande opportunità di guidare un top club".