Candreva a un passo dal Napoli: Lotito conferma

Antonio Candreva è a un passo dal Napoli . A confermarlo è stato il presidente della Lazio Claudio Lotito a Radio Kiss Kiss: "Si è vero. La trattativa è in fase avanzata, parlo direttamente con De Laurentiis". Il numero uno dei partenopei si è mosso nelle ultime ore, ha superato l'Inter con un'offerta da 23 milioni di euro bonus compresi e ora attende la risposta dell'esterno per mettere a segno il primo colpo.

Ora tocca solo a Candreva, che aveva già un accordo con i nerazzurri per un contratto di cinque anni, decidere se accettare l'offerta della squadra di Sarri. Niente da fare per l'Inter che non andrà oltre i 18 milioni più 2 di bonus per via dell'età di 29 anni dell'esterno in contrasto con la politica della nuova proprietà cinese.