Calleri, niente Italia: 6 mesi in prestito all'Atletico Mineiro

Dopo settimane di indiscrezioni va sempre più delineandosi il futuro di Jonathan Calleri. Accostato a Inter e Bologna, secondo l'argentino Tycsports il futuro prossimo dell'attaccante del Boca Jrs sarà in Brasile, dove giocherà in prestito nell'Atletico Mineiro per i prossimi 6 mesi. Il cartellino del giocatore, che ha lasciato il ritiro, sarà acquistato da un fondo per 11,5 milioni di dollari, che lo girerà in prestito ai brasiliani.