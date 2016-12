Calleri, a Capodanno il congedo dal Boca

Questo scrivono in Argentina, la fonte è il portale TodasNoticias, che non è per forza una fonte ufficiale, ma aiuta a capire come questa trattativa sia al punto finale. Visto che fra lunedì e martedì prossimi, 4-5 gennaio, sono attesi a Buenos Aires i dirigenti dell'Inter per siglare i contratti col Boca e con lo stesso giocatore.



Calleri, 22 anni, 14 gol in 31 partite nel 2015 con la maglia dl Boca, sette giorni fa aveva chiarito che "a gennaio arriverò all'Inter". Non resta che attenderlo.