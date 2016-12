Callejon, voci d'addio: disdetto l'affitto della casa a Napoli

11:28 - Dopo un inizio di stagione spumeggiante (8 gol nelle prime 10 giornate), Callejon non sta attraversando un grande momento di forma al Napoli e il suo futuro in azzurro scricchiola. Nelle ultime partite non ha convinto e anche Del Bosque non l'ha convocato in nazionale. Secondo la Gazzetta dello Sport, inoltre, l'attaccante avrebbe già disdetto l'affitto del suo appartamento a Napoli in vista di un cambio di maglia.

"Ho la coscienza a posto, lavoro sempre al massimo e voglio vivere un grande 2015", ha dichiarato lo spagnolo in vista del big match contro la Roma. In molti, però, sono pronti a scommettere che la sua avventura a Napoli è molto vicina ai titoli di coda. Con l'arrivo di Gabbiadini e il rientro di Insigne, del resto, per Callejon lo spazio non sarà molto. Soprattutto se il rendimento continuerà ad essere quello della seconda parte della stagione. Nelle ultime 18 partite ha segnato solo un gol contro il Cesena. Troppo poco per un club che vuole puntare in alto e vuole rinforzarsi ulteriormente per dare l'assalto al calcio delle big d'Europa. Al momento la disdetta dell'affitto della sua casa di Napoli è solo un indizio, ma lascia trapelare il dubbio di un addio a fine stagione.