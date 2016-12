Calciomercato, Juventus: Tielemans e Najar seguiti da vicino

12:50 - Nella notte di Champions League, mentre la Juventus era impegnata al Vicente Calderon contro l'Atletico Madrid, alcuni scout bianconeri erano presenti a Bruxelles per assistere al match tra Anderlecht e Borussia Dortmund. Come riporta il quotidiano locale La Derniere Heure, gli osservati speciali erano Youri Tielemans, regista belga di 17 anni, e Andy Najar, laterale destro honduregno classe 1991.

La Juve guarda al futuro e cerca i sostituti dei possibili partenti. Paul Pogba è uno di questi, ecco perché i bianconeri seguono Tielemans. La posizione in campo del giovane belga è leggermente più accentrata rispetto a quella del francese, ma, come per Pogba, il talento è purissimo. I numeri sono dalla sua parte: è nato nel 1997 e nel 2013 è diventato il giocatore belga più giovane ad esordire in Champions League (terzo in assoluto). Regista moderno che ama giocare in verticale, l'Anderlecht lo valuta almeno 10 milioni di euro.

Stephan Lichtsteiner non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel giugno giugno 2015. Al posto dello svizzero nella prossima stagione ci potrebbe essere Andy Najar Rodriguez. Laterale destro di difesa honduregno, col passaporto statunitense, all'occorrenza può ricoprire anche il ruolo di esterno alto in un 4-4-2 o un 4-3-3. Ha i polmoni e le qualità per poter giocare anche nel 3-5-2 bianconero. Nonostante la giovane età (21) conta già 9 presenze nella Nazionale maggiore, comprese due apparizioni nell'ultimo Mondiale in Brasile. E' detto Pequeño Guerrero (il piccolo guerriero).