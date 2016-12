Calciomercato 2016, la sessione dei record per la Serie A

Una sessione di mercato record, che ha rinnovato la lista dei trasferimenti record in Italia e nel mondo. Verrà ricordato così il calciomercato 2016 della Serie A, quello di Pogba e Higuain ma anche dell'Inter dei cinesi e degli stenti del Milan. La ricca Premier League ha finanziato anche il mercato italiano. L'esempio lampante è quello della Juve, che ha speso i milioni incassati dalle cessioni di Pogba e Pereyra e si prepara a investire anche quelli che verserà il West Ham per Zaza. A cascata, la Premier ha anche finanziato il Napoli visto che quasi l'intero incasso per Pogba è stato messo, dalla Juve , su Higuain.

Ma vediamo qualche numero (e qualche grafico) per comprendere meglio questo mercato. A partire dai 10 acquisti top della stagione (senza comprendere i bonus), con Higuain in testa e tanti colpi di Napoli e Inter.

Queste, invece, le dieci cessioni più remunerative della stagione. Neanche a dirlo, la prima è quella di Pogba ma conquistano un posto anche nomi meno noti come De Roon, passato dall'Atalanta al Middlesbrough per 15 milioni.

Ed ecco, infine, il saldo tra entrate e uscite della Serie A (fonte: Transfermarkt.it) al netto dei prestiti con riscatto che andranno a bilancio il prossimo anno, come, per esempio, nel caso di Maksimovic. Salta all'occhio il pesante passivo dell'Inter, che ha investito in nomi di primo livello come Candreva, Joao Mario e Gabriel Barbosa. La Juventus, invece, ha praticamente finanziato l'intero mercato con i proventi di Pogba.