Calcio, Mexes chiama Spalletti: "Se ti servo, torno"

La Roma lavora per il futuro, dopo la cessione di Pjanic alla Juventus. Per sostituire il bosniaco c’è Wijnaldum, il centrocampista olandese del Newcastle. Per Luciano Spalletti è lui l’uomo giusto. Per la difesa potrebbe tornare Mexes, in scadenza con il Milan. "Se dovesse avere bisogno, può contare su di me. Posso dare ancora tanto, anche facendo il quarto o quinto centrale", le sue parole a Il Messaggero.