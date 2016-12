Calcio-mercato nel caos: basta limiti per gli africani

17:59 - Si avvicina un radicale cambiamento per il calciomercato italiano. La convenzione di Cotonou è un accordo tra gli stati di Africa, Caraibi e Pacifico con l'Unione Europea sviluppato con la finalità di eliminare la povertà e favorire la progressiva integrazione. Se essa venisse recepita dalla federazione i giocatori di 79 Stati appartenenti a queste aree non sarebbero più extracomunitari. Una svolta storica.

La convenzione è stata già recepita dalla federazione della pallacanestro e, se la Figc non dovesse allinearsi con il resto dell'Europa, essa potrebbe essere imposta dall'esterno come già avvenne per la sentenza Bosman del 1991, quella che consente a un giocatore di trasferirsi gratuitamente in un altro club al termine del proprio contratto con la squadra e che portò rapidamente all'abbattimento delle frontiere in Europa e all'allargamento senza limiti di giocatori Ue tesserabili.

Resta da vedere come reagiranno le parti in causa. La convenzione consentirebbe alle società di tesserare senza limiti i calciatori provenienti da tali paesi, ma potrebbe creare nuovi problemi al nostro calcio e ai giovani italiani che già faticano a emergere. Soluzioni a questo problema sono già state adottate in alcuni dei diversi paesi che hanno recepito la convenzione, come in Olanda dove è stato imposto ai club un minimo salariale di 20.00 euro lordi in modo da evitare un'inondazione di giovani stranieri sottopagati.