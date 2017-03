CAIRO: "BELOTTI? OGGI METTEREI CLAUSOLA DI 150 MLN..."

L'idea di mettere la clausola rescissoria su Belotti, ha spiegato il presidente del Torino Urbano Cairo dopo il successo granata sul Palermo, "mi venne dopo la vittoria sulla Roma. Se dovessi fissare oggi il prezzo metterei la clausola per la cessione a 150 milioni di euro. Ha segnato tre gol pazzeschi, uno più bello dell'altro. La clausola vale per l'estero, non per l'Italia".