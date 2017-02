Cairo a Madrid su invito del Real: si parlerà di Belotti?

Il presidente del Torino Cairo volerà a Madrid per assistere alla sfida di Champions di mercoledì tra Real e Napoli. E' stato lo stesso numero uno granata a rivelare di aver ricevuto l'invito da Florentino Perez . E il viaggio ha già scatenato i rumors di mercato. Perez infatti avrà l'occasione per farsi avanti e sondare il terreno per Belotti , profilo che piace molto ai merengues nel caso di addio di Morata. E la clausola di 100 milioni non fa paura.

"Belotti ha una clausola di 100 milioni nel suo contratto, non prendiamo in considerazione nessuna offerta sotto quella cifra", aveva detto Cairo qualche settimana fa in merito alle voci di una presunta offerta di 65 milioni dell'Arsenal per il 'Gallo'. Ma i 100 milioni di clausola - valida per l'estero - non mettono certo paura a Perez. Ecco allora che la presenza di Cairo a Madrid potrebbe dare il la all'affondo del Real per l'attaccante granata in vista del mercato estivo.



Intanto dall'Inghilterra arriva la voce di un duello tra Arsenal e Liverpool per Joe Hart. Secondo il "Daily Mail" i Gunners stanno pensando a come sostituire il 34enne Petr Cech, che, anche se alla fine dovesse restare, non avrebbe comunque più la maglia da titolare. Il Liverpool, a sua volta, ha già mostrato interesse per il portiere del Torino, in prestito dal City.