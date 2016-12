26 ottobre 2016 17:04 Cagni duro su Zenga: "Non mi può dispiacere il suo esonero" Il tecnico bresciano: "Dopo 35 anni di amicizia sono rimasto molto amareggiato dal suo comportamento nei miei riguardi"

Luigi Cagni, parlando a TMW Radio, non ha risparmiato dure critiche a Zenga, appena esonerato dal Wolverhampton. "Dopo 35 anni di amicizia il nostro rapporto si è interrotto bruscamente la scorsa stagione – ha affermato il tecnico bresciano -. Non posso dire che mi dispiaccia che l’abbiano esonerato: queste cose le paghi dopo. Come persona è cambiato, mi ha raccontato tante balle e per me non esiste più".

E’ un Gigi Cagni senza freni. Il bersaglio è Walter Zenga, ex amico e collega nella sua ultima avventura in panchina, alla Sampdoria. L’ex vice allenatore dei blucerchiati non le ha mandate a dire: "Ha fatto due anni con me da giocatore, poi il rapporto è continuato: mi chiamava anche quando aveva problemi. Io vivo in Liguria, mi ha voluto alla Samp per impostargli la fase difensiva. Dopo due mesi mi ha detto basta senza avere mai il coraggio di dirmelo. E questo mi ha fatto male".