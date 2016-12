Cagliari, Zola è il nuovo allenatore

10:11 - Gianfranco Zola è il nuovo allenatore del Cagliari: c'è l'annuncio ufficiale. Il 48enne torna in Sardegna dopo averci giocato dal 2003 al 2005 diventando un beniamino dei tifosi e sarà affiancato da Pierluigi Casiraghi, suo vice. Il presidente rossoblù Giulini ha puntato su Zola dopo il no di Walter Zenga che ha preferito restare a Dubai: "Voglio restare qui per dare il mio contributo al movimento calcistico in questa parte del mondo".