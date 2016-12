Cagliari, ufficiale l'arrivo di Marco Borriello

CAGLIARI, TRATTATIVA PER HERNANESNon solo Borriello, il Cagliari è scatenato. Ieri il presidente Giulini e il d.s. Capozucca hanno incontrato Beppe Marotta in Sardegna per parlare di Mauricio Isla e i rossoblu ne hanno approfittato per chiedere alla Juventus anche il Profeta Hernanes. Dopo gli affari Storari e Padoin, tra i due club c'è un ottimo rapporto, il che potrebbe facilitare il doppio colpo. La Juve valuta Hernanes, che ha offerte anche dalla Cina e dalla Germania, circa 8 milioni di euro, ma il brasiliano guadagna 3 milioni netti a stagione, troppo per le casse del Cagliari. La Juve potrebbe decidere di aiutare i sardi con lo stipendio, oppure si potrebbe studiare una soluzione in prestito: la trattativa è aperta.