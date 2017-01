Dopo lo scambio Storari-Gabriel, il Cagliari cerca un altro portiere. Il sogno ed obiettivo numero uno è Salvatore Sirigu, di proprietà del PSG ma in prestito al Siviglia. L'ex portiere del Palermo non è titolare nemmeno in Spagna e per trovare più spazio potrebbe accettare la corte dei sardi, per non perdere contatto con la nazionale.