CAGLIARI, IL DS: "BISOLI? NON ADESSO"

In casa Cagliari trattativa ancora tutta da concludere con l'Inter per Miangue, mentre Bisoli jr per il momento non arriva perché il Brescia non lo molla. Lo conferma il direttore sportivo Stefano Capozucca. "Stiamo lavorando su Miangue - ha spiegato - ma è giusto che il Cagliari faccia sentire il suo peso. Se dovessimo accettare le condizioni dell'Inter il giocatore sarebbe già qui. Ma anche il Cagliari deve dire la sua. Bisoli ci interessa, ma non c'à la volontà di cederlo adesso perché il Brescia ha già ceduto Morosini. A giugno? Da qui a giugno possono succedere tante cose".