Cagliari, Giulini a Londra per Bruno Alves: il difensore si fa espellere

Missione inglese "sfortunata" per Tommaso Giulini. Il presidente del Cagliari è infatti volato a Londra per vedere all'opera Bruno Alves, primo obiettivo del mercato rossoblù, ma il difensore portoghese si è fatto espellere per un fallaccio su Harry Kane alla fine del primo tempo. Una prestazione non certo esaltante, che però non dovrebbe influire sulla volontà di portare il giocatore in sardegna. Per Bruno Alves, infatti, a Cagliari è pronto un biennale.