Cagliari, è ufficiale l'arrivo di Bruno Alves

Grande colpo del Cagliari che ha ufficialmente preso Bruno Alves. Il difensore portoghese, in scadenza con il Fenerbahce, ha firmato con i sardi un contratto fino al 30 giugno 2018. L'allenatore della promozione Rastelli avrà a disposizione un pilastro dalla grande esperienza europea: il 35enne, a lungo inseguito dalla Juve negli anni passati, vanta oltre 70 presenze in Champions League. I rossoblù stanno chiudendo anche per Rincon.