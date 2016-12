Caceres, è derby Milan-Inter

Derby di mercato per Martin Caceres . Il Milan sta pensando al difensore della Juve da diverso tempo, mentre in casa Inter è l'ultima idea di Mancini per rinforzare il reparto arretrato. L'uruguaiano è un jolly perché può giocare sia al centro che sulla fascia ed è in scadenza di contratto a giugno. I rossoneri e nerazzurri lo vorrebbero subito a parametro zero, ma difficilmente i bianconeri faranno sconti.

Difficilmente, infatti, Marotta rinforzerà una diretta concorrente (l'Inter) per lo scudetto. Allegri considera Caceres ancora una pedina importante, ma in questo inizio di stagione è rimasto ai margini per forza di cose: prima gli infortuni e poi lo schianto in Ferrari che l'ha messo fuori rosa. Per questo la dirigenza bianconera è pronta a cederlo ora per non perderlo a giugno a parametro zero. E per l'ex Barcellona c'è la fila: prima il Milan, poi il Napoli e ora Mancini. Senza contare che il difensore è richiesto anche in Turchia e Inghilterra.



In casa Inter si valutano anche le alternative Sala e Van der Wiel. I due sono da molto nel mirino di Mancini e potrebbe esserci l'affondo decisivo nei prossimi giorni. Soprattutto per l'olandese del Psg visto che a Doha è in programma un'amichevole proprio tra i parigini e nerazzurri.