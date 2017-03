C'è anche il Chelsea in corsa per Belotti

E se fosse Belotti il regalo per convincere Antonio Conte a rimanere al Chelsea ? La voce che arriva dall'Inghilterra è sempre più insistente. Il tecnico dei Blues avrebbe messo l'attaccante del Torino in cima alla lista della spesa per la prossima stagione per sostituire Diego Costa, che già a gennaio stava per chiudere le valigie in direzione della Cina. E ora tocca ad Abramovich decidere se mettere sul piatto i 100 milioni di euro della clausola.

Tanti soldi, ma una cifra che non spaventa le concorrenti del Chelsea, su tutti il Real Madrid di Florentino Perez che non avrebbe problemi a pagare quello che serve per portare al Bernabeu il capocannoniere della serie A. Stesso discorso per il Manchester United di Mourinho. Il portafoglio è pieno da quelle parti e a prescindere da Ibrahimovic la squadra sta preparando la successione a Rooney anche lui pronto a emigrare verso l'estremo oriente.



Per il momento l'unico a metterci la faccia è stato il presidente del Torino. Urbano Cairo si coccola il suo talento arrivato in maglia granata solo per 8 milioni di euro e rilancia: "Io penso che Belotti si trovi benissimo con noi. La clausola da 100 milioni vale solo se la vuole esercitare lui. Il ragazzo è affezionato al Torinoe io ho voglia di investire. Il mio obiettivo è di non vendere nessuno".