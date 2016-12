Broendby, una pallonata di Wilczek salva la vita di un tifoso

A volte il calcio salva la vita. E’ quello che è successo a David Nielsen , 28 enne, tifoso del Broendby . L’altro protagonista di questa storia è Kamil Wilczek , ex attaccante del Carpi. Il giocatore aveva colpito con una pallonata il ragazzo, che era stato accompagnato in ospedale per essere medicato. Dopo la tac è venuto fuori che Nielse aveva un tumore al cervello . Intervento d’urgenza e pericolo scongiurato. Tutto grazie a un pallone.

Nessuno può sapere se sia stato il caso o il destino a far incontrare le vite di Nielsen e Wilczek. Ma quel pomeriggio d'agosto, prima del match tra Broendby e Copenaghen, il futuro del tifoso danese è cambiato per sempre. Una pallonata gli ha letteralmente salvato la vita. Successivamente all'intervento chirurgico per rimuovere il tumore, Nielsen ha voluto ringraziare per tutta questa storia, oltre all'equipe medica, anche il calciatore. "Hanno scoperto che avevo un tumore al cervello e questo non sarebbe stato possibile se Wilczek non mi avesse colpito la testa con una pallonata. Per questo sono anche molto grato a lui per quello che è successo".