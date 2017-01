BRESCIA, BROCCHI: "CON MAURI NULLA DI CHIUSO"

"Mauri? Sinceramente siamo un po' stupiti dalla sua intervista. Con Stefano c'è stato un approccio per capire quali fossero le sue intenzioni. Di sicuro è un giocatore che potrebbe portare qualità, personalità ed esperienza, considerando anche la perdita di Leonardo Morosini. Vi posso assicurare che non c'è niente di chiuso e certo a oggi la situazione è questa". E' una brusca frenata quella di Cristian Brocchi in merito all'arrivo al Brescia dell'ex compagno alla Lazio Stefano Mauri. Nella prima conferenza stampa del 2017, l'allenatore delle Rondinelle ha elogiato il giocatore, pur ribadendo che il suo ingaggio non è cosa fatta: "Se tutti i giocatori che contatta la società fossero già trattative chiuse avremmo la rosa stracolma - precisa Brocchi - La sua qualità è fuori discussione. L’aspetto economico? Non penso sia importante per lui, credo che abbia solo voglia di mettersi in mostra e dimostrare ancora il suo valore tecnico. Ma ripeto, per ora c’è stato solo un contatto con il suo procuratore per conoscere i suoi pensieri e le sue richieste".